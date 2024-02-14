Абдуллина (Башарова) Муршидэ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдуллин Равиль
Отец ребёнка: Абдулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдуллин Рифатъ
Отец ребёнка: Абдулла
Рождение ребёнка
05.01.1927
Сын: Абдуллин Хасян
Отец ребёнка: Абдулла
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абдулла
Смерть
Неизвестно