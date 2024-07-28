Шайдуров Герасим
Место рождения
Дата рожденияДо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Шайдуров Федор Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Шайдуров Ефим Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Шайдуров Федот Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно