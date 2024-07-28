Шайдуров Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдуров Герасим

Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Шайдуров Федор Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Шайдуров Ефим Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Шайдуров Федот Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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