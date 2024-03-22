Толстенков Дмитрий Филиппович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1851 и 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1851 и 1853
Отец: Толстенков Филипп
Рождение ребёнка
22.08.1880
Сын: Толстенков Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Толстенкова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
01.11.1881 ст.
Сын: Толстенков Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Толстенкова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
08.?.1885
Сын: Толстенков Трофим Дмитриевич
Мать ребёнка: Толстенкова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Толстенков Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Толстенкова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
29.12.1901
Сын: Толстенков Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Толстенкова Евдокия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно