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Толстенков Дмитрий Филиппович

Место рождения

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Между 1851 и 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1851 и 1853

Отец: Толстенков Филипп

Мать: не указана

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.08.1880

Сын: Толстенков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Толстенкова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
01.11.1881 ст.

Сын: Толстенков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Толстенкова Евдокия Егоровна

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.?.1885

Сын: Толстенков Трофим Дмитриевич

Мать ребёнка: Толстенкова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Толстенков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Толстенкова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
29.12.1901

Сын: Толстенков Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Толстенкова Евдокия Егоровна

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстенкова Евдокия Егоровна

Смерть
Неизвестно
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