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(Суровцова) Ефросинья
(Суровцова) Ефросинья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1885
Пол
Женский
Отец
Суровцовъ Яковъ (Якимовъ)
1855 г.р.
Мать
Суровцова (Ковригина) Екатерина
1856 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Суровцовъ Яковъ (Якимовъ)
Мать:
Суровцова Екатерина
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