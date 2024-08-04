Казунин Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казунин Владислав Петрович
Мать ребёнка: Казунина (Казунина) Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Казунина (Казунина) Евлампия Ивановна
Смерть
1984