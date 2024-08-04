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Казунин Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казунина (Казунина) Евлампия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казунин Владислав Петрович

Мать ребёнка: Казунина (Казунина) Евлампия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казунин Борис Петрович

Мать ребёнка: Казунина (Казунина) Евлампия Ивановна

Смерть
1984

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