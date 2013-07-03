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Русанов Павел Семёнович

Место рождения

Романово, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

04.07.1950

Дата смерти

03.07.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Романово, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.05.1980

Сын: Русанов Константин Павлович

Мать ребёнка: Русанова Ольга Михайловна

Июльское, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.04.1986

Сын: Русанов Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Русанова Ольга Михайловна

Июльское, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русанова Ольга Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Июльское, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
03.07.2013
Июльское, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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