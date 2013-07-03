Русанов Павел Семёнович
Место рождения
Дата рождения04.07.1950
Дата смерти03.07.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1950
Рождение ребёнка
18.05.1980
Сын: Русанов Константин Павлович
Мать ребёнка: Русанова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
25.04.1986
Мать ребёнка: Русанова Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.07.2013