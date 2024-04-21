Евдокия Понкратова
Место рожденияСело Борщёвка
Дата рождения1848
Дата смерти28.07.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Гликерия Георгиева
Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов
Сын: Иоанн Георгиев
Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов
Дочь: Анастасия Георгиева
Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов
Дочь: Татьяна Георгиева
Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов
Дочь: Мария Георгиева
Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов
Сын: Василий Георгиев
Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов
Дочь: Матрона Георгиева
Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов
Дочь: Ксения Георгиева
Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов
Дочь: Феодосия Георгиева
Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов
Дочь: Наталья Георгиева
Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов
Дочь: Волкоедова Ирина Георгиева
Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов