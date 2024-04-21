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Евдокия Понкратова

Место рождения

Село Борщёвка

Дата рождения

1848

Дата смерти

28.07.1909

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гликерия Георгиева

Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов

Бракосочетание
10.01.1866 ст.

Муж: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов

Георгий было 18 лет, Евдокии тоже 18 лет. Поручители Гавриил Евдокимов, Евсевий Понкратов.
Рождение ребёнка
06.11.1867

Сын: Иоанн Георгиев

Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов

Восприемник Матрена Поликарпова
Рождение ребёнка
02.11.1868

Дочь: Анастасия Георгиева

Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов

Рождение ребёнка
11.01.1871

Дочь: Татьяна Георгиева

Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов

Восприемник Матрена Поликарпова
Рождение ребёнка
24.03.1873 ст.

Дочь: Мария Георгиева

Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов

Восприемник жена Антипия Евдокимова - Матрона Поликарпова.
Рождение ребёнка
01.04.1875

Сын: Василий Георгиев

Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов

Рождение ребёнка
27.03.1877

Дочь: Матрона Георгиева

Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов

Рождение ребёнка
19.01.1883

Дочь: Ксения Георгиева

Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов

Рождение ребёнка
29.05.1885

Дочь: Феодосия Георгиева

Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов

Восприемник из Агарково Матрона Поликарпова.
Рождение ребёнка
15.08.1887

Дочь: Наталья Георгиева

Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов

Восприемник из Агарково Матрона Поликарпова
Рождение ребёнка
06.04.1891

Дочь: Волкоедова Ирина Георгиева

Отец ребёнка: Волкоедов Георгий (Егор) Евдокимов

Смерть
28.07.1909
Умерла в 59 лет от водянки.

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