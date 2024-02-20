Качалка (Корсун) Любовь Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качалка (Корсун) Любовь Захаровна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука

Дата рождения

25.03.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Муж

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1875

Отец: Корсун Захарий Стефанович

Мать: Корсун Акилина Яковлевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Бракосочетание
26.01.1892

Муж: Качалка Савва Николаевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Witnesses:Сл.Кривая Лука крестьянин Корсун карп Тимофеевич
Смерть
Неизвестно
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