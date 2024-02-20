Качалка (Корсун) Любовь Захаровна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Дата рождения25.03.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1875
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Бракосочетание
26.01.1892
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Witnesses:Сл.Кривая Лука крестьянин Корсун карп Тимофеевич
Смерть
Неизвестно