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Качалка Савва Николаевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд д.Александровка

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд д.Александровка
Бракосочетание
26.01.1892

Жена: Качалка Любовь Захаровна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Witnesses:Сл.Кривая Лука крестьянин Корсун карп Тимофеевич
Смерть
Неизвестно
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