Качалка Савва Николаевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.Изюмский уезд д.Александровка
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Россия Харьковская губ.Изюмский уезд д.Александровка
Бракосочетание
26.01.1892
Жена: Качалка Любовь Захаровна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Witnesses:Сл.Кривая Лука крестьянин Корсун карп Тимофеевич
Смерть
Неизвестно