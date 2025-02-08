Лестенькова Евдокия Ивановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Лестеньков Андрей АлександровичОколо 1887 г.р.
Дети
Лестенькова Анастасия Андреевна13.12.1915 г.р.
Лестеньков Дмитрий Андреевич?.05.1917 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1915
Дочь: Лестенькова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Лестеньков Андрей Александрович
Рождение ребёнка
?.05.1917
Сын: Лестеньков Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Лестеньков Андрей Александрович
Рождение ребёнка
02.08.1918
Сын: Лестеньков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Лестеньков Андрей Александрович
Смерть
Неизвестно