Лестенькова Евдокия Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лестенькова Евдокия Ивановна

Автор
КЧ
Чир К.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Лестеньков Андрей АлександровичОколо 1887 г.р.
Дети
Лестенькова Анастасия Андреевна13.12.1915 г.р.
Лестеньков Дмитрий Андреевич?.05.1917 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лестеньков Андрей Александрович

Рождение ребёнка
13.12.1915

Дочь: Лестенькова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Лестеньков Андрей Александрович

Рождение ребёнка
?.05.1917

Сын: Лестеньков Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Лестеньков Андрей Александрович

Рождение ребёнка
02.08.1918

Сын: Лестеньков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Лестеньков Андрей Александрович

Смерть
Неизвестно

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