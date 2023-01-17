Олькина (Ганичева) Людмила Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олькина (Ганичева) Людмила Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Олькин Артур Рудольфович

Нижний Архыз, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
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