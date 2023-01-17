Олькина (Ганичева) Людмила Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Олькин Артур Рудольфович
Нижний Архыз, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика