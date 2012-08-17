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Курочкина Анастасия Александровна
Курочкина Анастасия Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.08.2012
Пол
Женский
Отец
Курочкин Александр Петрович
1979 г.р.
Мать
Курочкина Людмила Викторовна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.2012
Отец:
Курочкин Александр Петрович
Мать:
Курочкина Людмила Викторовна
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