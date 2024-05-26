Малова Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малова) Марина Константиновна

Отец ребёнка: Малов Константин Петрович

Рождение ребёнка
31.07.1956

Сын: Малов Евгений Константинович

Отец ребёнка: Малов Константин Петрович

Смерть
Неизвестно

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