Малова Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малова) Марина Константиновна
Отец ребёнка: Малов Константин Петрович
Рождение ребёнка
31.07.1956
Сын: Малов Евгений Константинович
Отец ребёнка: Малов Константин Петрович
Смерть
Неизвестно