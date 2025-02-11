Зубарев Арсений Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Зубарев Арсений Григорьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умер Неизвестно

Дети
Морозова Анна Арсеньевна Зубарева05.12.1881 г.р.
Вавилина Мария (Марфа) Арсеньевна Зубарева05.11.1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1881

Дочь: Морозова Анна Арсеньевна Зубарева

Мать ребёнка: не указана

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
05.11.1884

Дочь: Вавилина Мария (Марфа) Арсеньевна Зубарева

Мать ребёнка: не указана

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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