Зубарев Арсений Григорьевич
мужской, родился Неизвестно, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умер Неизвестно
Дети
Морозова Анна Арсеньевна Зубарева05.12.1881 г.р.
Вавилина Мария (Марфа) Арсеньевна Зубарева05.11.1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1881
Дочь: Морозова Анна Арсеньевна Зубарева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1884
Дочь: Вавилина Мария (Марфа) Арсеньевна Зубарева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно