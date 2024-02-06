Зимин Владимир Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимин Владимир Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1986

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1986

Отец: Зимин Виталий

Мать: Зимина Фаина Фёдоровна

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