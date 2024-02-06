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Зимин Владимир Витальевич
Зимин Владимир Витальевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.1986
Пол
Мужской
Отец
Зимин Виталий
1963 г.р.
Мать
Зимина (Мышова) Фаина Фёдоровна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1986
Отец:
Зимин Виталий
Мать:
Зимина Фаина Фёдоровна
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