Окуловский Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окуловский Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Окуловская) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Окуловская (Кордумова) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окуловский Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Окуловская (Кордумова) Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окуловская (Кордумова) Ольга Николаевна

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