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Киприна- Суворова Татьяна Викторовна

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

09.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1981

Отец: Суворов Виктор Григорьевич

Мать: Суворова-Тимонина Маргарита Александровна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
20.02.2002

Сын: Киприн Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Киприн Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
06.12.2007

Сын: Киприн Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Киприн Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
19.06.2012

Дочь: Киприна Златослава Алексеевна

Отец ребёнка: Киприн Алексей Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киприн Алексей Евгеньевич

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