Киприна- Суворова Татьяна Викторовна
Место рождения
Дата рождения09.06.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1981
Рождение ребёнка
20.02.2002
Отец ребёнка: Киприн Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
06.12.2007
Отец ребёнка: Киприн Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
19.06.2012
Дочь: Киприна Златослава Алексеевна
Отец ребёнка: Киприн Алексей Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно