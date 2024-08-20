Качина Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Качин ? Епифанович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Качина) Марфа
Отец ребёнка: Качин ? Епифанович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Качин Миней Незаконнорожденный
Отец ребёнка: Качин ? Епифанович
Кукушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно