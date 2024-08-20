Качина Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качина Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качин ? Епифанович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Качина) Марфа

Отец ребёнка: Качин ? Епифанович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Качин Миней Незаконнорожденный

Отец ребёнка: Качин ? Епифанович

Кукушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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