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Кобелев Иван (Иоанн) Яковлев

Место рождения

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

19.02.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1832 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1897 ст.

Отец: Кобелев Яков Тимофеев

Мать: Кобелева Анна Филиппова

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 129
Упоминание
23.07.1933
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 129 свидетельство о рождение
Смерть
Неизвестно
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