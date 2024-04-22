Кобелев Иван (Иоанн) Яковлев
Место рождения
Дата рождения19.02.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.02.1897 ст.
Отец: Кобелев Яков Тимофеев
Мать: Кобелева Анна Филиппова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 129
Упоминание
23.07.1933
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 129 свидетельство о рождение
Смерть
Неизвестно