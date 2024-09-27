Старков Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Старкова Агафья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Дочь: Старкова Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Старкова Агафья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Дочь: Старкова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Старкова Агафья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Дочь: Старкова Аграфена Андреевна
Мать ребёнка: Старкова Агафья Ефимовна
Место жительства
До 1782 ст.
Пронь, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Переведён со всей семьёй в село Введенское (сейчас Пронь) в период с 1763 по 1782г.
Смерть
Неизвестно