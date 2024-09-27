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Старков Андрей Михайлович

Место рождения

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738 ст.

Отец: Старков Михаил Корнеевич

Мать: Старкова Аграфена Алипиевна

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкова Агафья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Дочь: Старкова Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Старкова Агафья Ефимовна

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Дочь: Старкова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Старкова Агафья Ефимовна

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Дочь: Старкова Аграфена Андреевна

Мать ребёнка: Старкова Агафья Ефимовна

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Место жительства
До 1782 ст.
Пронь, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Переведён со всей семьёй в село Введенское (сейчас Пронь) в период с 1763 по 1782г.
Смерть
Неизвестно

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