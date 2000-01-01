Crawshay William
Место рожденияOaklands Park, Bledisloe, Awre, Forest of Dean, Gloucestershire, England, UK
Дата рождения1845
Дата смерти11.07.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Crawshay Henry
Мать: Crawshay Lisa Eliza
Oaklands Park, Bledisloe, Awre, Forest of Dean, Gloucestershire, England, UK
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Место жительства
1871
Oakland's Park, Awre, Gloucestershire, England
Место жительства
1881
17 Lypiatt Terrace, Cheltenham, Gloucestershire, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1881 года
Работа или профессия
Неизвестно
Собственник шахты | Перепись населения Англии и Уэльса 1881 года
Смерть
11.07.1910
Hyde, Newnham, Gloucestershire, England, UK