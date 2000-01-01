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Crawshay William

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Место рождения

Oaklands Park, Bledisloe, Awre, Forest of Dean, Gloucestershire, England, UK

Дата рождения

1845

Дата смерти

11.07.1910

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Crawshay Henry

Мать: Crawshay Lisa Eliza

Oaklands Park, Bledisloe, Awre, Forest of Dean, Gloucestershire, England, UK
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Место жительства
1871
Oakland's Park, Awre, Gloucestershire, England
Место жительства
1881
17 Lypiatt Terrace, Cheltenham, Gloucestershire, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1881 года
Работа или профессия
Неизвестно
Собственник шахты | Перепись населения Англии и Уэльса 1881 года
Смерть
11.07.1910
Hyde, Newnham, Gloucestershire, England, UK
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