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Романов Трофим Васильев

Место рождения

Белкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.04.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1831

Отец: Василий Романов

Мать: Анна Петровна

Белкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Трофимова

Мать ребёнка: Маврина Васса Матвеевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Романов Алексей Трофимов

Мать ребёнка: Маврина Васса Матвеевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Февронья Трофимова

Мать ребёнка: Маврина Васса Матвеевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Романов Василий Трофимов

Мать ребёнка: Маврина Васса Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Романова Марина Трофимовна

Мать ребёнка: Маврина Васса Матвеевна

Белкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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