Романов Трофим Васильев
Место рождения
Дата рождения15.04.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1831
Отец: Василий Романов
Мать: Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Трофимова
Мать ребёнка: Маврина Васса Матвеевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Маврина Васса Матвеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Февронья Трофимова
Мать ребёнка: Маврина Васса Матвеевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Маврина Васса Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Романова Марина Трофимовна
Мать ребёнка: Маврина Васса Матвеевна
Смерть
Неизвестно