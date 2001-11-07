Данилова (Милюшкина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Милюшкина) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1907

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1907

Отец: Милюшкин Иван Спиридонович

Мать: Лукерья

Рождение ребёнка
20.02.1928

Сын: Данилов Василий Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Рождение ребёнка
20.02.1929

Сын: Данилов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Рождение ребёнка
18.03.1935

Сын: Данилов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Рождение ребёнка
30.07.1937

Сын: Данилов Илья Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Рождение ребёнка
18.03.1940

Сын: Данилов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Рождение ребёнка
09.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Смерть
1993
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