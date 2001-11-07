Данилова (Милюшкина) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1907
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1907
Отец: Милюшкин Иван Спиридонович
Мать: Лукерья
Рождение ребёнка
20.02.1928
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Рождение ребёнка
20.02.1929
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Рождение ребёнка
18.03.1935
Сын: Данилов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Рождение ребёнка
30.07.1937
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Рождение ребёнка
18.03.1940
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Рождение ребёнка
09.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Смерть
1993