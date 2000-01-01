(Buker) Polly — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Buker) Polly

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1799 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1824

Отец: Buker Rufus

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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