Кипкаев Владимир Григорьевич
мужской, родился 1930
умер Неизвестно
ОтецКипкаев (Чарджоу) Григорий Павлович20.01.1902 г.р.
Мать(Кошкина Св. О Рожд. 12.12.1939) Матрена Кузьминична04.11.1901 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Туркменабат, Туркменская ССР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Туркменабат, Туркменская ССР, СССР
Смерть
Неизвестно