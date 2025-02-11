Кипкаев Владимир Григорьевич 1930 — найти родственников по фамилии на Familio

Кипкаев Владимир Григорьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1930

умер Неизвестно

Отец
Кипкаев (Чарджоу) Григорий Павлович20.01.1902 г.р.
Мать
(Кошкина Св. О Рожд. 12.12.1939) Матрена Кузьминична04.11.1901 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Кипкаев (Чарджоу) Григорий Павлович

Мать: (Кошкина Св. О Рожд. 12.12.1939) Матрена Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Туркменабат, Туркменская ССР, СССР

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Туркменабат, Туркменская ССР, СССР

Смерть
Неизвестно

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