(Милославская) Соломонида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Милославский Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
1642
Рождение ребёнка
1643
Отец ребёнка: Толстой Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1644
Отец ребёнка: Толстой Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1645
Сын: Толстой Пётр Граф Андреевич
Отец ребёнка: Толстой Андрей Васильевич
Смерть
Неизвестно