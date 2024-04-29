(Милославская) Соломонида Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Милославская) Соломонида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милославский Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
1642

Муж: Толстой Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1643

Сын: Толстой Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Толстой Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1644

Сын: Толстой Иван Андреевич

Отец ребёнка: Толстой Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1645

Сын: Толстой Пётр Граф Андреевич

Отец ребёнка: Толстой Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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