Толстой Андрей Васильевич 1621 — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстой Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1621

Дата смерти

1690

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1621

Отец: Толстой Василий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
1642

Жена: (Милославская) Соломонида Михайловна

Рождение ребёнка
1643

Сын: Толстой Михаил Андреевич

Мать ребёнка: (Милославская) Соломонида Михайловна

Рождение ребёнка
1644

Сын: Толстой Иван Андреевич

Мать ребёнка: (Милославская) Соломонида Михайловна

Рождение ребёнка
1645

Сын: Толстой Пётр Граф Андреевич

Мать ребёнка: (Милославская) Соломонида Михайловна

Смерть
1690

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