Толстой Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1621
Дата смерти1690
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1621
Отец: Толстой Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
1642
Рождение ребёнка
1643
Мать ребёнка: (Милославская) Соломонида Михайловна
Рождение ребёнка
1644
Мать ребёнка: (Милославская) Соломонида Михайловна
Рождение ребёнка
1645
Сын: Толстой Пётр Граф Андреевич
Мать ребёнка: (Милославская) Соломонида Михайловна
Смерть
1690