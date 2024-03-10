Петрова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: Петрова Варвара Егоровна

Смерть
1946
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