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Петрова Надежда
Петрова Надежда
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Дата смерти
1946
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Петрова Варвара Егоровна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать:
Петрова Варвара Егоровна
Смерть
1946
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