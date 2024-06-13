Суворов Михаил Федорович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1919
Дата смертиДо 2004
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1919
Место жительства
Неизвестно
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Суворова) Светлана Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Суворова) Лариса Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 2004
причина: рак