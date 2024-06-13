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Суворов Михаил Федорович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

После 1919

Дата смерти

До 2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1919

Отец: Суворов Федор / Феодор Владимирович

Мать: Суворова Варнаева (Ефремова) Фекла Андреевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Суворова) Светлана Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Суворова) Лариса Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 2004
причина: рак

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