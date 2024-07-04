Бабаев Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБабаев Иван

Бабаев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Бабаева (Болонкина) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Бабаева (Болонкина) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабаева (Болонкина) Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.