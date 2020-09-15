Булавский Александр Анатольевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1949
Дата смерти15.09.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1949
Бракосочетание
06.11.1974
Рождение ребёнка
07.10.1975
Дочь: Калинина (Булавская) Галина Александровна
Мать ребёнка: Булавская (Смирнова) Вера Владимировна
Рождение ребёнка
21.12.1978
Сын: Булавский Денис Александрович
Мать ребёнка: Булавская (Смирнова) Вера Владимировна
Смерть
15.09.2020