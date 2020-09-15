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Булавский Александр Анатольевич

Место рождения

Красноярка, Серовский, Свердловская область

Дата рождения

01.12.1949

Дата смерти

15.09.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1949

Отец: Булавский Анатолий Трофимович

Мать: Булавская (Серова) Тамара Ивановна

Красноярка, Серовский, Свердловская область
Бракосочетание
06.11.1974

Жена: Булавская (Смирнова) Вера Владимировна

Великооктябрьский, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.10.1975

Дочь: Калинина (Булавская) Галина Александровна

Мать ребёнка: Булавская (Смирнова) Вера Владимировна

Великооктябрьский, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.12.1978

Сын: Булавский Денис Александрович

Мать ребёнка: Булавская (Смирнова) Вера Владимировна

Смерть
15.09.2020

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