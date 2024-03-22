Иванова (Лисина) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Род Смирновых?
Бракосочетание
07.06.1902 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.12.1904 ст.
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1907 ст.
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1909 ст.
Дочь: Иванова Евстолия Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1910 ст.
Дочь: Иванова Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1913 ст.
Дочь: Иванова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1916 ст.
Дочь: Иванова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1917 ст.
Сын: Иванов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно