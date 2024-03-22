Иванова (Лисина) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Лисина) Надежда Ивановна

Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Род Смирновых?
Бракосочетание
07.06.1902 ст.

Муж: Иванов Василий Иванович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.12.1904 ст.

Сын: Иванов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.01.1907 ст.

Сын: Иванов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.11.1909 ст.

Дочь: Иванова Евстолия Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.12.1910 ст.

Дочь: Иванова Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.03.1913 ст.

Дочь: Иванова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.03.1916 ст.

Дочь: Иванова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.07.1917 ст.

Сын: Иванов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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