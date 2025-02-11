Сюндюков Александр Григорьевич 1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюков Александр Григорьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1939

умер 1975

Мать
(Малявская) Анна Федоровна1896 г.р.
Отец
Сюндюков-Зотов Григорий Васильевич1911 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Сюндюков-Зотов Григорий Васильевич

Мать: (Малявская) Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1975

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