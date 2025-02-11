Сюндюков Александр Григорьевич
мужской, родился 1939
умер 1975
Мать(Малявская) Анна Федоровна1896 г.р.
ОтецСюндюков-Зотов Григорий Васильевич1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1975