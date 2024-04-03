Голобородов Федор Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Голобородов Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голобородова (Середа) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голобородова (Середа) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голобородова (Середа) Нина

Рождение ребёнка
07.12.1935

Дочь: Лебедева (Голобородова) Таисия Федоровна

Мать ребёнка: Голобородова (Середа) Нина

Рождение ребёнка
31.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голобородова (Середа) Нина

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