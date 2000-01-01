Максименко Леонид Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максименко Леонид Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1965

Сын: Максименко Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Максименко Лидия Петровна

Рождение ребёнка
1975

Сын: Максименко Пётр Леонидович

Мать ребёнка: Максименко Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максименко Лидия Петровна

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