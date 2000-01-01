Максименко Леонид Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1965
Сын: Максименко Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Максименко Лидия Петровна
Рождение ребёнка
1975
Сын: Максименко Пётр Леонидович
Мать ребёнка: Максименко Лидия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно