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(Хаврова) Екатерина Антониева
(Хаврова) Екатерина Антониева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.10.1853
Пол
Женский
Отец
Хавров Антоний Яковлев
Мать
Хаврова (Карасева) Стефанида Васильева
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
24.10.1853
Отец:
Хавров Антоний Яковлев
Мать:
Хаврова Стефанида Васильева
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