(Хаврова) Екатерина Антониева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хаврова) Екатерина Антониева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1853

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1853

Отец: Хавров Антоний Яковлев

Мать: Хаврова Стефанида Васильева

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