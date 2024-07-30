Токарев Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Сын: Токарев Александр Валентинович
Мать ребёнка: Прокопьева (Тугова) Валентина Павловна
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно