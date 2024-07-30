Токарев Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопьева (Тугова) Валентина Павловна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Токарев Александр Валентинович

Мать ребёнка: Прокопьева (Тугова) Валентина Павловна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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