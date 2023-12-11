Колесникова Ольга Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Ольга Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

вн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Колесников Никита Никифорович

Мать: не указана

Смерть
2022
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