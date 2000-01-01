Лопатина Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1957

Отец: не указан

Мать: Лаврина Елизавета Павловна

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