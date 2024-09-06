Хомутова (Тимофеева) Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1902 ст.
Рождение ребёнка
20.05.1907 ст.
Сын: Хомутов Константин Кириллович
Отец ребёнка: Хомутов Кирилл Федорович
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Рождение ребёнка
30.11.1909 ст.
Дочь: Хомутова Клавдия Кирилловна
Отец ребёнка: Хомутов Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
16.01.1915 ст.
Дочь: Нина Кирилловна
Отец ребёнка: Хомутов Кирилл Федорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-C4JT?i=4&wc=QGC6-GNG%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588887089&cc=1931806
Смерть
Неизвестно