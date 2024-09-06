Хомутова (Тимофеева) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутова (Тимофеева) Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1902 ст.

Муж: Хомутов Кирилл Федорович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.05.1907 ст.

Сын: Хомутов Константин Кириллович

Отец ребёнка: Хомутов Кирилл Федорович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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Рождение ребёнка
30.11.1909 ст.

Дочь: Хомутова Клавдия Кирилловна

Отец ребёнка: Хомутов Кирилл Федорович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.01.1915 ст.

Дочь: Нина Кирилловна

Отец ребёнка: Хомутов Кирилл Федорович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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Смерть
Неизвестно

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