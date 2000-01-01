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Бунаков Федор Васильевич
Бунаков Федор Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1738
Дата смерти
1758
Пол
Мужской
Отец
Бунаков Василий
1710 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец:
Бунаков Василий
Мать: не указана
Смерть
1758
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