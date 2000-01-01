Бунаков Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунаков Федор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Отец

1710 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Бунаков Василий

Мать: не указана

Смерть
1758
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