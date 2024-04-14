Желнин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1986
Дочь: Кабанова (Желнина) Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Желнина Надежда Ильинична
Шишкина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.01.1989
Дочь: Габетдинова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Желнина Надежда Ильинична