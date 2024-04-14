Желнин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнин Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1986

Дочь: Кабанова (Желнина) Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Желнина Надежда Ильинична

Шишкина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.01.1989

Дочь: Габетдинова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Желнина Надежда Ильинична

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