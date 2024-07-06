Сергей
Место рожденияРоссия, респ. Татарстан, дер. Савино
Дата рожденияОколо 1694
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, респ. Татарстан, дер. Савино
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Окулина
Мать ребёнка: не указана
Россия, респ. Татарстан, дер. Савино
Смерть
После 1762
Россия, респ. Татарстан, дер. Савино