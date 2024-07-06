Сергей Около 1694 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сергей

Место рождения

Россия, респ. Татарстан, дер. Савино

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1718 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, респ. Татарстан, дер. Савино
Рождение ребёнка
1718

Дочь: Окулина

Мать ребёнка: не указана

Россия, респ. Татарстан, дер. Савино
Смерть
После 1762
Россия, респ. Татарстан, дер. Савино

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