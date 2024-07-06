Окулина
Место рожденияРоссия, респ. Татарстан, дер. Савино
Дата рождения1718
Дата смерти1786
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Сергей
Мать: не указана
Россия, респ. Татарстан, дер. Савино
Бракосочетание
09.02.1739
Муж: Судаков Данила
Рождение ребёнка
1750
Сын: Судаков Сергей
Отец ребёнка: Судаков Данила
Рождение ребёнка
1758
Сын: Судаков Еким
Отец ребёнка: Судаков Данила
Смерть
1786