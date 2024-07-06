Окулина 1718 — найти родственников по фамилии на Familio
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Окулина

Место рождения

Россия, респ. Татарстан, дер. Савино

Дата рождения

1718

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Отец

Около 1694 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Сергей

Мать: не указана

Россия, респ. Татарстан, дер. Савино
Бракосочетание
09.02.1739

Муж: Судаков Данила

Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1750

Сын: Судаков Сергей

Отец ребёнка: Судаков Данила

Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758

Сын: Судаков Еким

Отец ребёнка: Судаков Данила

Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1786
Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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