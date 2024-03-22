Даниленко Степан Мокеев
Место рождения
Дата рождения1878
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
Вычислено 1901
Дочь: Даниленко Параскева Степановна
Бракосочетание
13.01.1913
Жена: Шульга Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
21.11.1913
Сын: Даниленко Александр Степанович
Мать ребёнка: Шульга Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
07.03.1918
Дочь: Даниленко Мария Степановна
Мать ребёнка: Шульга Евдокия Федоровна