Даниленко Степан Мокеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаниленко Степан Мокеев

Даниленко Степан Мокеев

Место рождения

Тихоновка, Боханский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Тихоновка, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1901

Дочь: Даниленко Параскева Степановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
13.01.1913

Жена: Шульга Евдокия Федоровна

Тихоновка, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.11.1913

Сын: Даниленко Александр Степанович

Мать ребёнка: Шульга Евдокия Федоровна

Тихоновка, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.03.1918

Дочь: Даниленко Мария Степановна

Мать ребёнка: Шульга Евдокия Федоровна

Тихоновка, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close