Иванько (Полякова) Зинаида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.?
Дата смерти2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1974
Сын: Иванько виталий викторович
Отец ребёнка: Иванько Виктор Фёдорович
Кременчуг-Константиновское, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
2005