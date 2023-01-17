Иванько (Полякова) Зинаида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванько (Полякова) Зинаида Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.?

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1974

Сын: Иванько виталий викторович

Отец ребёнка: Иванько Виктор Фёдорович

Кременчуг-Константиновское, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
2005
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