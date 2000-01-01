Надежда Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Акимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

14.11.1819

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Аким Васильев

Мать: Елена Васильева

Смерть
14.11.1819
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