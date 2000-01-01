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Надежда Акимова
Надежда Акимова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1809
Дата смерти
14.11.1819
Пол
Женский
Отец
Аким Васильев
1793 г.р.
Мать
Елена Васильева
1785 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец:
Аким Васильев
Мать:
Елена Васильева
Смерть
14.11.1819
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