Максимов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Клавдия Гавриловна

Рождение ребёнка
30.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Клавдия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Клавдия Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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