Максимов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова Клавдия Гавриловна
Рождение ребёнка
30.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова Клавдия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно