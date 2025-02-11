Сюлаева (Земцова) Матрена Прокопиевна
женский, родилась Около 1897, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЗемцов Прокопий КирилловичНеизвестно г.р.
Супруги
Сюлаев (В Неизвестной Отлучке) Тимофей Яковлев16.02.1898 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Земцов Прокопий Кириллович
Мать: не указана
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.01.1917
Смерть
Неизвестно