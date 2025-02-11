Сюлаева (Земцова) Матрена Прокопиевна Около 1897 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюлаева (Земцова) Матрена Прокопиевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1897, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Земцов Прокопий КирилловичНеизвестно г.р.
Супруги
Сюлаев (В Неизвестной Отлучке) Тимофей Яковлев16.02.1898 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Земцов Прокопий Кириллович

Мать: не указана

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
25.01.1917

Муж: Сюлаев (В Неизвестной Отлучке) Тимофей Яковлев

Смерть
Неизвестно

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