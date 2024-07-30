Торопов Николай Димитриев
Место рожденияСаратовская губерния, Аткарский уезд, Коленской волости
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Торопов Димитрий Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торопов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Торопова (Булкина) Елена Терентьевна
Бракосочетание
27.04.1908 ст.
Рождение ребёнка
17.05.1909
Дочь: Торопова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Торопова (Булкина) Елена Терентьевна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.12.1910
Сын: Торопов Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Торопова (Булкина) Елена Терентьевна
Смерть
Неизвестно