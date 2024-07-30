Торопов Николай Димитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоропов Николай Димитриев

Торопов Николай Димитриев

Место рождения

Саратовская губерния, Аткарский уезд, Коленской волости

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

KB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Торопов Димитрий Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торопов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Торопова (Булкина) Елена Терентьевна

Бракосочетание
27.04.1908 ст.

Жена: Торопова (Булкина) Елена Терентьевна

Рождение ребёнка
17.05.1909

Дочь: Торопова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Торопова (Булкина) Елена Терентьевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.12.1910

Сын: Торопов Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Торопова (Булкина) Елена Терентьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.